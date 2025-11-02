Tổng thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Mercury là $260K mỗi year cho IC3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $270K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mercury. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
16.67%
NĂM 1
16.67%
NĂM 2
16.67%
NĂM 3
16.67%
NĂM 4
16.67%
NĂM 5
16.67%
NĂM 6
Tại Mercury, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 6 năm:
16.67% được phát hành trong 1st-NĂM (16.67% hàng năm)
16.67% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.67% hàng năm)
16.67% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.67% hàng năm)
16.67% được phát hành trong 4th-NĂM (16.67% hàng năm)
16.67% được phát hành trong 5th-NĂM (16.67% hàng năm)
16.67% được phát hành trong 6th-NĂM (16.67% hàng năm)
7 years post-termination exercise window.