Tổng thu nhập trung bình của Dịch Vụ Khách Hàng in United States tại Mercury dao động từ $77K đến $112K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mercury. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$88.4K - $101K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$77K$88.4K$101K$112K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Lịch Trình Phát Hành

16.67%

NĂM 1

16.67%

NĂM 2

16.67%

NĂM 3

16.67%

NĂM 4

16.67%

NĂM 5

16.67%

NĂM 6

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Mercury, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 6 năm:

  • 16.67% được phát hành trong 1st-NĂM (16.67% hàng năm)

  • 16.67% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.67% hàng năm)

  • 16.67% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.67% hàng năm)

  • 16.67% được phát hành trong 4th-NĂM (16.67% hàng năm)

  • 16.67% được phát hành trong 5th-NĂM (16.67% hàng năm)

  • 16.67% được phát hành trong 6th-NĂM (16.67% hàng năm)

7 years post-termination exercise window.



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng tại Mercury in United States có tổng thu nhập hàng năm là $112,100. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Mercury cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng in United States là $76,950.

