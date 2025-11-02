Tổng thu nhập Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng in United States tại Mercari là $173K mỗi year cho MG3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $150K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mercari. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Mercari, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (8.32% hàng quý)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.32% hàng quý)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.32% hàng quý)