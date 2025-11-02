Danh bạ công ty
Tổng thu nhập Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States tại Mercari là $113K mỗi year cho MG4. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mercari. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$190K - $216K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$165K$190K$216K$241K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Mercari, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (8.32% hàng quý)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.32% hàng quý)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.32% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật tại Mercari in United States có tổng thu nhập hàng năm là $240,917. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Mercari cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States là $165,375.

