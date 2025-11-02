Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Japan tại Mercari dao động từ ¥7.47M mỗi year cho MG1 đến ¥14.2M mỗi year cho MG4. Gói thu nhập trung vị year in Japan có tổng giá trị ¥12.22M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mercari. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Mercari, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (8.32% hàng quý)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.32% hàng quý)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.32% hàng quý)
