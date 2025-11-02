Tổng thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in Japan tại Mercari là ¥16.22M mỗi year cho MG4. Gói thu nhập trung vị year in Japan có tổng giá trị ¥16.44M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mercari. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Mercari, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (8.32% hàng quý)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.32% hàng quý)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.32% hàng quý)