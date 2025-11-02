Tổng thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in Japan tại Mercari là ¥8.74M mỗi year cho MG3. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mercari. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025
Tổng Thu Nhập Trung Bình
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Mercari, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (8.32% hàng quý)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.32% hàng quý)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.32% hàng quý)