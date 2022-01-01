Thư Mục Công Ty
Mendix Mức lương

Khoảng lương Mendix từ $56,385 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích dữ liệu in Netherlands ở mức thấp nhất đến $195,975 cho Marketing in United States ở mức cao nhất.

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $93.5K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Quản lý sản phẩm
Median $93.9K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $72K

Nhà phân tích kinh doanh
$95.2K
Nhà phân tích dữ liệu
$56.4K
Marketing
$196K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$93.6K
Kiến trúc sư giải pháp
$96.7K
