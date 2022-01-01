Thư Mục Công Ty
Meijer Mức lương

Khoảng lương Meijer từ $100,500 trong tổng thu nhập hàng năm cho Vận hành kinh doanh ở mức thấp nhất đến $180,900 cho Kiến trúc sư giải pháp ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Meijer. Cập nhật lần cuối: 8/9/2025

$160K

Nhà khoa học dữ liệu
Median $127K
Kỹ sư phần mềm
Median $106K
Vận hành kinh doanh
$101K

Nhà phân tích dữ liệu
$132K
Nhà thiết kế sản phẩm
$123K
Quản lý sản phẩm
$147K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$173K
Kiến trúc sư giải pháp
$181K
Câu hỏi thường gặp

Compensația totală anuală mediană raportată la Meijer este $129,169.

