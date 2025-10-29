Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại McKinsey dao động từ $131K mỗi year cho Junior Engineer đến $293K mỗi year cho Principal Architect I. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $185K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của McKinsey. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới