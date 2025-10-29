Danh bạ công ty
McKinsey
Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại McKinsey dao động từ $131K mỗi year cho Junior Engineer đến $293K mỗi year cho Principal Architect I. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $185K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của McKinsey. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Engineer
(Cấp độ mới vào nghề)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lương thực tập

Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại McKinsey?

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại McKinsey in United States có tổng thu nhập hàng năm là $292,933. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại McKinsey cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in United States là $175,000.

