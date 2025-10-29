Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in United States tại McKinsey dao động từ $205K mỗi year cho Product Manager đến $238K mỗi year cho Principal. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $217K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của McKinsey. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
