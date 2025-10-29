Thu nhập Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý in United States tại McKinsey dao động từ $121K mỗi year cho Business Analyst đến $388K mỗi year cho Partner. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $245K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của McKinsey. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
