Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States tại McKinsey dao động từ $152K mỗi year cho Data Scientist đến $248K mỗi year cho Principal. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $170K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của McKinsey. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới