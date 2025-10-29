Thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States tại McKinsey dao động từ $124K mỗi year cho Business Analyst đến $250K mỗi year cho Engagement Manager. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $134K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của McKinsey. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
