Marsh & McLennan Companies Mức lương

Mức lương tại Marsh & McLennan Companies dao động từ $20,586 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $276,375 cho vị trí Marketing ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Marsh & McLennan Companies. Cập nhật lần cuối: 10/20/2025

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $245K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $89K
Kế Toán
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm
$117K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $65K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$60.6K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$30.7K
Marketing
$276K
Vận Hành Marketing
$95.8K
Quản Lý Đối Tác
$221K
Quản Lý Sản Phẩm
$102K
Quản Lý Dự Án
$81.2K
Bán Hàng
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$203K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Marsh & McLennan Companies là Marketing at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $276,375. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Marsh & McLennan Companies là $89,000.

