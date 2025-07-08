Marquistech Mức lương

Mức lương tại Marquistech dao động từ $22,854 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $79,855 cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Marquistech . Cập nhật lần cuối: 10/20/2025