Danh bạ công ty
ManTech
ManTech Mức lương

Mức lương tại ManTech dao động từ $61,690 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $216,240 cho vị trí Quản Lý Chương Trình ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ManTech. Cập nhật lần cuối: 9/15/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $120K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $125K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $130K

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $143K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $148K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $144K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$181K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$79.6K
Quản Lý Chương Trình
$216K
Quản Lý Dự Án
$196K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$61.7K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$145K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại ManTech là Quản Lý Chương Trình at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $216,240. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ManTech là $143,400.

