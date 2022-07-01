Manta Mức lương

Mức lương tại Manta dao động từ $135,926 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Tài Khoản Kỹ Thuật ở mức thấp đến $179,100 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Manta . Cập nhật lần cuối: 11/26/2025