Majesco
Majesco Mức lương

Mức lương tại Majesco dao động từ $13,928 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Biên Tập Viên Kỹ Thuật ở mức thấp đến $246,960 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Majesco. Cập nhật lần cuối: 11/22/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $17.5K
Quản Lý Chương Trình
$168K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$247K

Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$13.9K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Majesco là Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $246,960. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Majesco là $92,885.

Công ty liên quan

  • Centauri Health Solutions
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • Maven Wave
