Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Mailchimp dao động từ $149K mỗi year cho Engineer II đến $291K mỗi year cho Staff Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $218K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mailchimp. Cập nhật lần cuối: 9/27/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Mailchimp, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
