Mahanadi Coalfields
Thông tin hàng đầu
    Mahanadi Coalfields Limited (MCL) is a prominent coal mining company under Coal India Limited, dedicated to coal exploration, production, and distribution to meet national energy needs.

    mahanadicoal.in
    1992
    22,352
    $1B-$10B
    Tài nguyên khác