Magic Leap Mức lương

Mức lương tại Magic Leap dao động từ $90,554 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức thấp đến $324,719 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Magic Leap. Cập nhật lần cuối: 10/9/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư phần mềm thực tế ảo

Kỹ Sư Cơ Khí
Median $113K
Marketing
Median $151K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$167K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $150K
Kỹ Sư Điện
$204K
Kỹ Sư Phần Cứng
$90.6K
Nhân Sự
$199K
Pháp Lý
$189K
Kỹ Sư Quang Học
$155K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$92.3K
Quản Lý Sản Phẩm
$216K
Quản Lý Chương Trình
$174K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$176K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$322K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$259K
Nghiên Cứu Viên UX
$119K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Magic Leap, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Magic Leap là Kỹ Sư Phần Mềm at the Principal Software Engineer level với tổng thu nhập hàng năm là $324,719. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Magic Leap là $169,699.

