M1 Finance Mức lương

Mức lương tại M1 Finance dao động từ $50,250 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Marketing ở mức thấp đến $175,875 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của M1 Finance. Cập nhật lần cuối: 10/9/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $165K
Dịch Vụ Khách Hàng
$62.7K
Marketing
$127K

Vận Hành Marketing
$50.3K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$119K
Quản Lý Sản Phẩm
$169K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$176K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại M1 Finance, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại M1 Finance là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $175,875. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại M1 Finance là $126,630.

