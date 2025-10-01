Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Wroclaw Metropolitan Area tại Luxoft dao động từ PLN 144K mỗi year cho L2 đến PLN 265K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Wroclaw Metropolitan Area có tổng giá trị PLN 168K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Luxoft. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
