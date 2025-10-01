Danh bạ công ty
Luxoft
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Phần Mềm

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Phần Mềm

  • Warsaw Metropolitan Area

Luxoft Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Warsaw Metropolitan Area

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Warsaw Metropolitan Area tại Luxoft dao động từ PLN 125K mỗi year cho L2 đến PLN 329K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Warsaw Metropolitan Area có tổng giá trị PLN 236K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Luxoft. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
Junior Software Engineer(Cấp độ mới vào nghề)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Xem 3 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ

PLN 600K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng PLN 113K+ (đôi khi PLN 1.13M+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển
Lương thực tập

Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Luxoft?

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Kỹ Sư Phần Mềm đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Luxoft in Warsaw Metropolitan Area có tổng thu nhập hàng năm là PLN 375,200. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Luxoft cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Warsaw Metropolitan Area là PLN 217,914.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Luxoft

Công ty liên quan

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác