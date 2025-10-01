Danh bạ công ty
Luxoft
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
Luxoft Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Krakow Metropolitan Area

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Krakow Metropolitan Area tại Luxoft dao động từ PLN 167K mỗi year cho L2 đến PLN 251K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Krakow Metropolitan Area có tổng giá trị PLN 222K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Luxoft. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
Junior Software Engineer(Cấp độ mới vào nghề)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lương thực tập

Các cấp bậc nghề nghiệp tại Luxoft?

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Câu hỏi thường gặp

Luxoft in Krakow Metropolitan AreaKỹ Sư Phần Mềm职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬PLN 300,681。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Luxoft in Krakow Metropolitan AreaKỹ Sư Phần Mềm职位的年度总薪酬中位数为PLN 221,532。

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Luxoft

