Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Guadalajara Metropolitan Area tại Luxoft dao động từ MX$31.1K mỗi year cho L1 đến MX$62K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Guadalajara Metropolitan Area có tổng giá trị MX$49.2K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Luxoft. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
