Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Germany tại Luxoft dao động từ €64.3K mỗi year cho L2 đến €86.5K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Germany có tổng giá trị €75.1K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Luxoft. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
