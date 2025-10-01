Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Bucharest Metropolitan Area tại Luxoft dao động từ RON 93.2K mỗi year cho L1 đến RON 296K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Bucharest Metropolitan Area có tổng giá trị RON 142K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Luxoft. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Không tìm thấy thông tin lương
