Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Brazil tại Luxoft là R$268K mỗi year cho L3. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Luxoft. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
L2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
L3
R$268K
R$268K
R$0
R$0
L4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
