Tổng thu nhập Nhà Thiết Kế Sản Phẩm in Berlin Metropolitan Region tại Luxoft là €49.9K mỗi year cho L2. Gói thu nhập trung vị year in Berlin Metropolitan Region có tổng giá trị €52.4K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Luxoft. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Xem 3 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ

Xuất dữ liệu

Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Luxoft?

Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Nhà Thiết Kế Sản Phẩm at Luxoft in Berlin Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of €55,732. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Nhà Thiết Kế Sản Phẩm role in Berlin Metropolitan Region is €48,729.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Luxoft

