Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Salt Lake City Greater Area tại Lucid dao động từ $102K mỗi year cho Software Engineer 1 đến $219K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Salt Lake City Greater Area có tổng giá trị $135K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Lucid. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer 1
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Lucid, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
