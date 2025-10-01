Thu nhập Kỹ Sư Cơ Khí in Greater Taipei Area tại Logitech dao động từ NT$1.74M mỗi year cho I3 đến NT$2.57M mỗi year cho I4. Gói thu nhập trung vị year in Greater Taipei Area có tổng giá trị NT$1.81M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Logitech. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Logitech, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)