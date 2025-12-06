Danh bạ công ty
Logitech
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Cơ Khí

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Cơ Khí

Logitech Kỹ Sư Cơ Khí Mức lương

Thu nhập Kỹ Sư Cơ Khí in Taiwan tại Logitech dao động từ NT$1.68M mỗi year cho I3 đến NT$2.48M mỗi year cho I4. Gói thu nhập trung vị year in Taiwan có tổng giá trị NT$1.74M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Logitech. Cập nhật lần cuối: 12/6/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$54.7K
$48.4K
$1.3K
$5.1K
I4
$80.9K
$71.4K
$3.2K
$6.3K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Logitech, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí tại Logitech in Taiwan có tổng thu nhập hàng năm là NT$3,092,238. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Logitech cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí in Taiwan là NT$2,102,334.

