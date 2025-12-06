Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí tại Logitech in Taiwan có tổng thu nhập hàng năm là NT$3,092,238. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.