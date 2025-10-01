Danh bạ công ty
Logitech
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh

  • Greater Austin Area

Logitech Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh Mức lương tại Greater Austin Area

Tổng thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in Greater Austin Area tại Logitech là $150K mỗi year cho I3. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Logitech. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Logitech, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)



Câu hỏi thường gặp

Най-високоплатеният пакет за Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh в Logitech in Greater Austin Area е с годишно общо възнаграждение от $155,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Logitech за позицията Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in Greater Austin Area е $144,000.

