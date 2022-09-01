Danh bạ công ty
LKQ
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

LKQ Mức lương

Mức lương tại LKQ dao động từ $57,486 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $102,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của LKQ. Cập nhật lần cuối: 9/16/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $102K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$57.5K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$72.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes LKQ on Kỹ Sư Phần Mềm aastase kogutasuga $102,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte LKQ keskmine aastane kogutasu on $72,271.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho LKQ

Công ty liên quan

  • Spotify
  • Tesla
  • Databricks
  • Uber
  • Apple
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác