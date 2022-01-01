LivePerson Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại LivePerson dao động từ $24,097 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Trợ Lý Hành Chính ở mức thấp đến $402,000 cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của LivePerson. Cập nhật lần cuối: 9/16/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $86.9K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $184K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $400K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $132K
Trợ Lý Hành Chính
$24.1K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$54.8K
Dịch Vụ Khách Hàng
$137K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$62.4K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$235K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $142K
Nhân Sự
$143K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$252K
Marketing
$120K
Quản Lý Sản Phẩm
$132K
Quản Lý Chương Trình
$201K
Quản Lý Dự Án
$402K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$166K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$135K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại LivePerson là Quản Lý Dự Án at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $402,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại LivePerson là $139,395.

