Levi's
Levi's Mức lương

Mức lương tại Levi's dao động từ $25,761 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm ở mức thấp đến $211,050 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Levi's. Cập nhật lần cuối: 10/21/2025

Kế Toán
$155K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$51.6K
Marketing
$71.4K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$151K
Quản Lý Sản Phẩm
$211K
Kỹ Sư Phần Mềm
$36.2K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$70.7K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$25.8K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Levi's là Quản Lý Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $211,050. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Levi's là $71,011.

