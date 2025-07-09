Leverage Edu Mức lương

Mức lương tại Leverage Edu dao động từ $4,546 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Marketing ở mức thấp đến $9,244 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Leverage Edu . Cập nhật lần cuối: 10/21/2025