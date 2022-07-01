LetsGetChecked Mức lương

Mức lương tại LetsGetChecked dao động từ $57,615 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $61,822 cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của LetsGetChecked . Cập nhật lần cuối: 11/27/2025