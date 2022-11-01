Danh bạ công ty
Lessen
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Lessen Mức lương

Mức lương tại Lessen dao động từ $119,400 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $298,500 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Lessen. Cập nhật lần cuối: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $125K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$129K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Quản Lý Sản Phẩm
$177K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$299K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Lessen là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $298,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Lessen là $129,350.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Lessen

Công ty liên quan

  • Facebook
  • DoorDash
  • Square
  • Tesla
  • Intuit
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác