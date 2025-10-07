Thu nhập Nhà khoa học nghiên cứu in United States tại Leidos dao động từ $91.5K mỗi year cho T2 đến $109K mỗi year cho T3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $100K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Leidos. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$109K
$108K
$0
$1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
