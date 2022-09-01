Danh bạ công ty
Leica Geosystems
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Leica Geosystems Mức lương

Mức lương tại Leica Geosystems dao động từ $45,188 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $120,142 cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Leica Geosystems. Cập nhật lần cuối: 9/8/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $116K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ Sư Phần Cứng
$120K
Nhân Sự
$45.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Quản Lý Sản Phẩm
$109K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Leica Geosystems là Kỹ Sư Phần Cứng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $120,142. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Leica Geosystems là $112,185.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Leica Geosystems

Công ty liên quan

  • Roblox
  • Tesla
  • PayPal
  • Spotify
  • Lyft
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác