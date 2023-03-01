Danh bạ công ty
LeasePlan
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

LeasePlan Mức lương

Mức lương tại LeasePlan dao động từ $10,235 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $159,100 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của LeasePlan. Cập nhật lần cuối: 9/8/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $90.6K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$68.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$10.2K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$87K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$111K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$159K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$122K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại LeasePlan là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $159,100. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại LeasePlan là $88,797.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho LeasePlan

Công ty liên quan

  • Spotify
  • Netflix
  • Flipkart
  • Apple
  • Intuit
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác