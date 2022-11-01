LeadSquared Mức lương

Mức lương tại LeadSquared dao động từ $18,402 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $167,385 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của LeadSquared . Cập nhật lần cuối: 11/22/2025