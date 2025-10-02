Danh bạ công ty
Gói thu nhập trung vị của Quản Lý Sản Phẩm in Greater Dubai Area tại Landmark Group có tổng giá trị AED 636K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Landmark Group. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Tổng mỗi năm
AED 636K
Cấp bậc
-
Lương cơ bản
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Thưởng
AED 0
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
12 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Landmark Group?

AED 588K

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Quản Lý Sản Phẩm at Landmark Group in Greater Dubai Area sits at a yearly total compensation of AED 736,007. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landmark Group for the Quản Lý Sản Phẩm role in Greater Dubai Area is AED 666,995.

