  Mức lương
  Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh

  • Moscow Metro Area

Lamoda Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh Mức lương tại Moscow Metro Area

Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in Moscow Metro Area tại Lamoda có tổng giá trị RUB 3.03M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Lamoda. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Tổng mỗi năm
RUB 3.03M
Cấp bậc
L2
Lương cơ bản
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Thưởng
RUB 233K
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
5 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Lamoda?

RUB 13.36M

Câu hỏi thường gặp

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ni Lamoda in Moscow Metro Area joko ni apapọ isanwo ọdun ti RUB 7,801,600. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Lamoda fun ipa Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in Moscow Metro Area ni RUB 3,031,156.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Lamoda

