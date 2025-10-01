Danh bạ công ty
Lam Research
Lam Research Nhà Khoa Học Dữ Liệu Mức lương tại Greater Bengaluru

Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Lam Research. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

₹13.94M

Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Lam Research, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)



Câu hỏi thường gặp

Tài nguyên khác