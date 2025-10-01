Danh bạ công ty
Lam Research Kỹ Sư Hóa Học Mức lương tại Greater Taipei Area

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Hóa Học in Greater Taipei Area tại Lam Research có tổng giá trị NT$2.12M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Lam Research. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Tổng mỗi năm
NT$2.12M
Cấp bậc
PE3
Lương cơ bản
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Thưởng
NT$386K
Số năm tại công ty
0 Năm
Số năm kinh nghiệm
7 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Lam Research?

NT$5.09M

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Lam Research, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)



Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Process Engineer

Câu hỏi thường gặp

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Kỹ Sư Hóa Học در Lam Research in Greater Taipei Area برابر کل دستمزد سالانه NT$16,925,401 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Lam Research برای نقش Kỹ Sư Hóa Học in Greater Taipei Area برابر NT$2,121,661 است.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Lam Research

Tài nguyên khác