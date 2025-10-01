Danh bạ công ty
Lalamove
Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Hong Kong Area tại Lalamove có tổng giá trị HK$334K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Lalamove. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Tổng mỗi năm
HK$334K
Cấp bậc
L2
Lương cơ bản
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Thưởng
HK$0
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
1 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Lalamove?

HK$1.25M

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lương thực tập

Đóng góp

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm backend

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Lalamove in Greater Hong Kong Area có tổng thu nhập hàng năm là HKHK$3,493,986. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Lalamove cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Hong Kong Area là HKHK$2,412,249.

